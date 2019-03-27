AP'den aday ülke fonlarına demokrasi şartı

AP: "PARLAMENTO, MALİ YARDIMLARIN, ASKIYA ALMA SEÇENEĞİ DE DAHİL EDİLEREK DAHA FAZLA KOŞULA BAĞLANMASINI İSTİYOR. BÖYLELİKLE DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI YA DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GİBİ ALANLARDA GERİLEME KAYDEDEN ÜLKELERİN CEZALANDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülkelere verilen Katılım Öncesi Mali Fonların (IPA) daha adil bir şekilde dağıtılması ve demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin sürekli ihlal edilmesi durumunda askıya alınması çağrısında bulundu.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda 97'ye karşı 513 oyla kabul edilen metinde, AP'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinde IPA III fonlarına yönelik tutumu ortaya koyuldu.

Metinde, aday ülkelere sağlanan katılım öncesi mali yardımların her ülkenin ihtiyacına göre düzenlenmesi ve adil dağıtılması çağrısı yapıldı.

DEMOKRASİ ŞARTI

Aday ülkelerin demokratik gelişimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizilen metinde, "Parlamento, mali yardımların, askıya alma seçeneği de dahil edilerek, daha fazla koşula bağlanmasını istiyor. Böylelikle, demokrasi, insan hakları ya da hukukun üstünlüğü gibi alanlarda gerileme kaydeden ülkelerin cezalandırılması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu'na sürekli olarak Kopenhag kriterlerini ihlal eden üye ülkelere katılım öncesi mali yardımları kısmen ya da tamamen askıya alma çağrısı yapılan metinde, AP'ye daha fazla denetim yetkisi verilmesi talep edildi.

AP üyeleri tarafından kabul edilen metin, AB Konseyi'yle IPA III düzenlemelerine ilişkin yapılacak müzakerelerde AP'nin tutumunu belirleyecek.