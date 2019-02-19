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AP'den ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerine “yeşil Işık“

AP'den ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerine “yeşil Işık“

19 Şubat 2019 Salı 14:31
AP'den ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerine “yeşil Işık“

Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.
Brüksel'de bir araya gelen AP Ticaret Komitesi, ABD ile AB arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonu'nun yetki talebini görüştü.
Komite üyeleri, ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması yönündeki yasa tasarısını 17'ye karşı 21 oyla onayladı.
Tasarıda, ticaret anlaşmasının tamamlanması için ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergilerini kaldırması, otomobillere uygulanacak vergilerin de müzakere edilmesi, tarım ürünlerinin müzakere dışında tutulması ve ABD'nin yeni bir gümrük vergisi uygulaması halinde müzakerelerin sona erdirilmesi gibi koşullar yer aldı.
Söz konusu yasa tasarısının mart ayındaki AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.
Yasa tasarısının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ancak AB ve ABD arasında ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlanmasının ardından bu anlaşmaya AP'nin onay vermesi gerekiyor.
AB Komisyonu, ocak ayında ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapılmasına ilişkin AB Konseyi'nden yetki talebinde bulunmuştu.
AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu'nun resmi müzakereler gerçekleştirmek için birlik üyesi ülkelerden onay alması gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 19.02.2019 17:43
Anahtar Kelimeler:
Ap Abd Ticaret
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