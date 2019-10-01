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Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu

"D28" adı verilen, bin 636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buz dağı 1960'lardan bu yana Amery buz sahanlığından kopan en büyük kütle oldu.

Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu

"D28" adı verilen, bin 636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buz dağı 1960'lardan bu yana Amery buz sahanlığından kopan en büyük kütle oldu.

01 Ekim 2019 Salı 11:56
Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu

Antartika'nın kuzeydoğusundaki Amery buz sahanlığında 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kıtadan koparak ayrıldığı bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, "D28" adı verilen, bin 636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buz dağı 1960'lardan bu yana Amery buz sahanlığından kopan en büyük kütle oldu.

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Amery buz sahanlığının kıtanın doğu bölümü için su boşaltma işlevi gördüğüne dikkati çeken bilim adamları sahanlıktan buz dağlarının kopmasının normal olduğunu, bunun küresel iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını kaydetti.

Gemicilik için risk oluşturabilecek buz dağı uydu takibine alındı.

Antartika'da 2017 yılında Larsen C buz sahanlığından  5 bin 800 kilometrekarelik ve yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında bir buz dağı kopmuştu.

Son Güncelleme: 01.10.2019 16:00
Anahtar Kelimeler:
Buz Dağı KoptuAntarktika
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