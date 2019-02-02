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Antarktika'da Thwaites buzulunun altında devasa boşluk keşfedildi

Antarktika'da Thwaites buzulunun altında devasa boşluk keşfedildi

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:04
Antarktika'da Thwaites buzulunun altında devasa boşluk keşfedildi


Antarktika'nın batısında Thwaites buzulunun altında 14 milyar ton buzun sığabileceği boşluk tespit edildi.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Thwaites buzulunun altında en az 300 metre yüksekliğinde devasa bir boşluğun belirlendiği kaydedildi.
NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarında görevli araştırmacı Pietro Milillo, buzulun altında bu kadar büyük bir boşluğun olmasının buzulların erimesinde büyük bir role sahip olduğunu belirtti. Milillo, "Daha fazla sıcaklık ve suyun buzulun altına ulaşması halinde erime de daha hızlı oluyor." ifadesini kullandı.
Thwaites buzulundaki erimenin deniz seviyesindeki yükselmenin yaklaşık yüzde 4'ünden sorumlu olduğu bildirildi.
Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
 

Son Güncelleme: 02.02.2019 18:23
Anahtar Kelimeler:
AntartikaThwaites Buzulu
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