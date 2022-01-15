Antarktika'da eşsiz keşif

Malta büyüklüğünde bir alanı kapsayan eşsiz ve daha önce bilinmeyen bir ekosistem ortaya çıktı. Keşif, onca bilimsel gelişmeye rağmen okyanus derinlikleri hakkında ne kadar az şey bilindiğini gösteriyor. Bununla birlikte uzmanlar, alanın koruma alanı ilan edilmesi çağrısını yaptı.

Bununla birlikte dünyanın en büyüğü olduğu tahmin edilen balık kolonisi; şeffaf bir kafatasına ve şeffaf kana sahip buz balıklarına (Neopagetopsis ionah) ev sahipliği yapıyor. Buz balığı, kırmızı kan hücrelerine sahip olmayan tek omurgalı canlı olarak biliniyor.

KANLARININ DONMASINI ENGELLEMEK İÇİN KENDİ ANTFRİZLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Bilim insanları, buz balıklarının bu kadar düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilmesi için şeffaf kanlarında buz kristallerinin büyümesini engelleyen bir antifriz proteini geliştirdiğini açıkladı.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Diğer taraftan koloni Şubat 2021'de, geminin yaklaşık yarım kilometre altındaki deniz yatağını inceleyen Alman kutup araştırma gemisi Polarstern tarafından tesadüfen keşfedildi. Rutin veri toplama görevinde olan geminin arka tarafına takılı ve sürekli deniz altında fotoğraf ve görüntü kaydeden otomobil boyutunda bir kamera sistemi bulunuyordu.

Current Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarı olan Alfred Wegener Enstitüsü'nden araştırmacı Autun Purser, "Dört saat dolaştıktan sonra balık yuvasını keşfettik. 15 yıllık bir okyanus bilimcisi olarak hiç böyle bir şeyi daha önce görmemiştim. Fotoğrafları çektikten sonra dalıştan sonra, bu tür balıkları bilen kıyıdaki uzmanlara e-posta gönderdik. Evet, bu canlılar oldukça benzersiz dediler" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, dört kamera dalışı daha üreme kolonisinin dramatik boyutunu ve çarpıcı tekdüze doğasını ortaya çıkardı.

Balıkları inceleyen Oregon Üniversitesi'nden biyoloji profesörü John Postlethwait, "Bu gerçekten şaşırtıcı bir keşif. Ayrıca, oldukça önemli. Biyokütlenin kapsamı benim için en azından beklenmedik bir şey. Ve balıkların tortunun alt yapısını değiştirme derecesinin çok çeşitli canlıları desteklemek için besin ağını çeşitlendiren bir yaşam alanı oluşturduğunu görüyoruz” dedi.

60 MİLYON AKTİF YUVAYA SAHİP

Araştırmacılar, koloninin 240 kilometrekareden daha fazlasını kapsadığını söyledi. Ortalama olarak, her üç metrekare için bir yuva ile, koloninin yaklaşık 60 milyon aktif yuva içerdiğini tahmin ettiler.

Eşit aralıklarla oluşturulan yuvaların her birinin yaklaşık 15 santimetre derinliğe ve 75 santimetre çapa sahip olduğu ve ortalama bin.735 yumurta içerdiği görüldü. Ayrıca, yuvalarının çoğunun yetişkin bir balık tarafından korunduğu, bazı yuvaların sadece yumurta içerirken, bazılarının kullanılmadığı belirtildi.

UZMANLARIN YANITLAYAMADIĞI İKİ SORU VAR

Postlethwait, "Yuvaların aralığı, bir telefon hattındaki kuşların aralığına benziyor. Bazı hayvanlar sosyal olmaktan hoşlanır, ancak bir sınırı vardır. Bir araya gelmek onlara eş bulma konusunda avantajlar sağlayabilir, ancak yırtıcı hayvanlar tarafından avlanmalarını kolaylaştırır” dedi.

Öte yandan şu anda araştırmacıların cevaplamak istediği birkaç soru bulunuyor. Bunlardan ilki yetişkin balıkların yumurtaları ne kadar süre koruduğu… Uzmanlar bunun aylar alabileceğinden şüpheleniyor. İkinci soruyı ise nöbet tutan balıkların erkek mi yoksa dişi mi olduğu oluşturuyor.

"KORUMA ALANI İLAN EDİLMELİ"

Northeastern Üniversitesi'nde biyokimya ve deniz biyolojisi fahri profesörü olan buz balığı uzmanı H. William Detrich, "Buz balıklarının hepsinin olmasa da çoğunun üreme davranışının, iyi bir yuva inşa ederek erkeklerin dişilerle kur yapması etrafında döndüğü görülüyor” dedi.

Sonuç olarak, araştırmacılara göre bulgular, küresel olarak benzersiz bir ekosistemi ortaya koyuyor ve bunun korunan bir alan olarak belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

Detrich, "Bu türün korunmasının sonuçları açıktır. Bu buz balığı türlerinin sömürülmesini önlemek için Weddell Denizi'nde bir deniz koruma alanı kurulmalıdır” diye konuştu.