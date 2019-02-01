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Antarktika'da devasa çukur keşfedildi

Antarktika'da devasa çukur keşfedildi

01 Şubat 2019 Cuma 15:05
Antarktika'da devasa çukur keşfedildi

 Antarktika'da eriyen buzulların altında devasa bir çukur olduğu tespit edildi. Bilim insanları, çukurun beklenenden daha hızlı şekilde büyüdüğünü açıkladı.

10 km. uzunluğunda, 4 km. genişliğinde ve Empire State binası kadar yüksek... Bilim insanlarının Antarktika'da eriyen buzulların altında keşfettiği çukur bu büyüklüğe sahip.

NASA'ya bağlı JetPropulsion Laboratory (JPL) uzmanlarının Science Advances adlı bilim dergisinde yayımladığı makaleye göre, söz konusu buzulun son üç yıl içerisinde erimesi sonucu oluşan çukur 350 metre yüksekliğinde. NASA, bu keşfin "rahatsız edici" olduğunu açıklarken, buzulların erime sürecinin deniz seviyesine nasıl etki edeceğinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Araştırmacılar, deniz seviyesinin oldukça altında yer alan çukurun, buzulun son üç yılda deniz seviyesine maruz kalması ile erimesi sonucu oluştuğunu ifade etti. Erimeden önce 14 milyar ton dolayında buz içerdiği tahmin edilen buzul Antarktika'nın batısında Thwaites buzulu altında yer alıyor.

Florida büyüklüğündeki Thwaites buzulundaki erime deniz seviyesindeki yükselmenin yüzde 4'ünden sorumlu. NASA'nın açıklamasında buzulun tamamen erimesinin, deniz seviyesinde 65 cm.'lik bir yükselmeye neden olacağı vurgulandı.

Son Güncelleme: 01.02.2019 18:35
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