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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Antarktika'da 18,3 derece ile rekor sıcaklık kaydedildi

02 Temmuz 2021 Cuma 16:15
Antarktika'da 18,3 derece ile rekor sıcaklık kaydedildi

Dünya Meteoroloji Örgütü, bugün yayınladığı raporunda gezegendeki "en hızlı ısınan" bölgelerden biri olan Antartika'da 6 Şubat 2020'de 18,3 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler ajansı, rekor seviyedeki sıcaklığı, "fohn koşulları" (sıcak, kuru rüzgar) yaratan, aşağı eğimli rüzgarların önemli yüzey ısınmasına neden olan yüksek basınç sistemine bağladı.

Antarktika Yarımadası'nın son elli yılda neredeyse 3 derece ile gezegenin en hızlı ısınan bölgelerinden biri olduğu ifade edildi.

WMO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Arjantin Meteoroloji Servisi Başkanı Celeste Saulo, "Bu yeni gelişme iklim değişikliği için acil eylem gerektirdiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

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Rapor, WMO’nun Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi tarafından Antarktika yarımadasındaki hava durumu hakkında yapılan kapsamlı bir incelemeden sonra oluşturuldu.

BUZULLARLA KAPLI ALANLAR DA KÜÇÜLDÜ

Dünya üzerinde en fazla ısı artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldüğü; buralarda ocak ayı sıcaklığının ortalamanın 5 derece üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Ortalama sıcaklığın üstünde seyreden iklim şartları nedeniyle Arktik denizindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 5,3; Antarktika denizinde de yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kaydedildi.

Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'ndeki bilim insanları, istatistiksel analizler ışığında, 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak 5 yıl arasında yer alacağı görüşünde birleşiyor.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 16:33
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