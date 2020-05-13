banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Annesinde koronavirüs tespit edilen 3 günlük bebek hayatını kaybetti

İngiltere’nin Galler bölgesinde 2 Mayıs’ta dünyaya gelen bir bebek, Covid-19 semptomları gösteren annesinin koronavirüs testi pozitif çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:45
Annesinde koronavirüs tespit edilen 3 günlük bebek hayatını kaybetti
banner337
banner345

İngiltere’nin Galler bölgesinde 2 Mayıs’ta dünyaya gelen bir bebek, Covid-19 semptomları gösteren annesinin koronavirüs testi pozitif çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetti.

Galler Prensesi Hastanesi’nde doğan Coolio Carl Justin John Morgan, doğduktan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm sebebine beynine yeterince kan ve oksijen gitmemesi yazıldı. Annesinde koronavirüs tespit edildiği, ikincil sebep olarak kayıtlara girdi.

Pazartesi günü ABD’nin California eyaletinde ise hamile kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüsün anneden karnındaki bebeğe geçmeyebileceğini ortaya koyuyor.

32 binden fazla vaka tespit edilen ve bin 500’den fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği LA County’de, koronavirüs testi pozitif çıkan 134 hamile kadın incelemeye alındı.

banner341
Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, bu kadınlardan 29’unun bebeğinin sağlıkla dünyaya geldiğini, bir bebeğin ise ölü doğduğunu belirtti.

Yeni doğan 24 bebeğe yapılan koronavirüs testlerinin tümünün sonucu negatif çıktı. Bu bebekler arasında ikizler de var.

Bu 134 kadından yüzde 82’si, Covid-19 semptomları gösteriyordu.

5 bebekte doğumdan bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak bu bebeklerin doğumdan sonra nefes yoluyla mı yoksa anne karnında mı enfekte olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Araştırmaya göre anne sütünde ya da amniyotik sıvıda virüse rastlanmadı.

banner346
Son Güncelleme: 13.05.2020 17:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Hükümeti Ülkede
Slovenya Hükümeti Ülkede "salgın" Durumunu Sonlandırdı
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
NATO'dan Türkiye'ye övgü
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim