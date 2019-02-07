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"anlaşmasız Brexıt Yıkım Olur"

AP BAŞKANI ANTONIO TAJANI:

"anlaşmasız Brexıt Yıkım Olur"

AP BAŞKANI ANTONIO TAJANI:

07 Şubat 2019 Perşembe 17:16

AP BAŞKANI ANTONIO TAJANI: "(ANLAŞMASIZ BREXIT İHTİMALİ) İNSANİ VE EKONOMİK YIKIMA HAFTALAR KALDI"

Brüksel, 7 Şubat 19 :  Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının "yıkıcı" sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Tajani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Tajani, "İnsani ve ekonomik yıkıma haftalar kaldı. Anlaşmasız Brexit\'in aslı bu. Çok tehlikeli bir çözüm." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tajani ile May görüşmesine katılan AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, İngiltere\'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn\'in May\'e yazdığı mektubu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşik Krallık ile AB arasında gümrük birliğini kabul etmesi halinde May\'in Brexit planını destekleyeceğini söyledi.

Corbyn, May\'e yazdığı mektupta, Brexit anlaşmasına destek vermek için koşullarını iletmişti. Corbyn\'in koşulları arasında AB ile kalıcı bir gümrük birliğine gidilmesi, işçi haklarında AB ile aynı düzeyin korunmasıyla AB\'nin çevre ve eğitim gibi alanlardaki kurumlarına katılım yer almıştı.

MAY BRÜKSEL\'DE

Başbakan May, parlamentonun 15 Ocak\'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için bugün Brüksel\'de temaslarda bulunuyor.

May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" değiştirmeyi amaçlıyor.

İngiliz parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde İngiltere\'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit\'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere\'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

Tedbir maddesi İngiltere\'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda\'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.


Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere\'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda\'yı da tedricen İngiltere\'den koparacağını ileri sürüyordu.

YENİ OYLAMA EN GEÇ 14 ŞUBAT\'TA

May\'in AB\'den istediği tavizleri alması durumunda revize edilmiş Brexit anlaşmasını 13 Şubat\'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor. May, bunun başaramaması halinde ise 14 Şubat\'ta parlamentoya bir dizi farklı Brexit senaryosunu oylama imkânı vereceğini ilan etti.

Öte yandan, İngiltere\'nin normal takvime göre AB\'den ayrılacağı 29 Mart\'a 50 gün kaldı. 

Ülkenin AB\'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

Siyasi gözlemciler daralan takvim içinde Brexit tarihinin ertelenme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

May\'in Brexit anlaşması15 Ocak\'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202\'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit\'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016\'da yapılan referandumda yüzde 48\'e karşı yüzde 52 oyla AB\'den ayrılma kararı almıştı.

(AA/RU/YIL)


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