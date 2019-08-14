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“anlaşmasız Ayrılık Referandum Sonuçlarına İhanet Olur”

 İNGİLTERE’NİN ESKİ MALİYE BAKANI PHİLİP HAMMOND:

“anlaşmasız Ayrılık Referandum Sonuçlarına İhanet Olur”

 İNGİLTERE’NİN ESKİ MALİYE BAKANI PHİLİP HAMMOND:

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:10
“anlaşmasız Ayrılık Referandum Sonuçlarına İhanet Olur”

 İNGİLTERE’NİN ESKİ MALİYE BAKANI PHİLİP HAMMOND:"ANLAŞMASIZ AYRILIK 2016 YILINDA YAPILAN AB REFERANDUMU SONUÇLARINA YAPILAN BİR İHANET OLACAKTIR"
 “TEDBİR MADDESİNİN ANLAŞMADAN TAMAMEN ÇIKARILMASI İSTEĞİ, SIKI PAZARLIKTAN BİR ENKAZA ÇARK ETMEKTİR"

Londra, 14 Ağustos 19 (.): İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının 2016 yılında yapılan AB referandumu sonuçlarına yapılmış bir ihanet olacağını belirtti.

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Hammond, İngiliz The Times gazetesi için yazdığı makalede İngiliz hükümetinin AB’ye kabul edilemez önerilerde bulunarak yeni bir anlaşma şansını ortadan kaldırdığını belirterek, “Tedbir maddesinin anlaşmadan tamamen çıkarılması isteği, sıkı pazarlıktan bir enkaza çark etmektir.” ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılığı reddetmenin İngiliz halkının iradesine karşı çıkmak anlamına gelmediğini belirten Hammond, “İngiliz halkı bir anlaşma yoluyla Brexit’in gerçekleşmesi için oy kullandı. Küçük bir oy farklı ile bu istek ortaya kondu. İnsanlara en büyük ticaret ortağımız AB ile çıkış anlaşmasının kolay bir şekilde yapılabileceği söylendi. Şimdi sanki insanla, 2016 yılında anlaşmasız şekilde ayrılmak için oy kullanmış gibi yapmak gerçekliğin gülünç bir halidir.” ifadelerini kullandı.

İngiliz halkının 2016 yılında yapılan AB referandumunda oyunu anlaşmasız bir ayrılık için vermediğini belirten Hammond, “Net olalım. Bugün görünen o ki, Brexit’in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmesi için ne genel ve de parlamento tarafından verilen bir yetki yoktur. Sert çıkıştan yana olanlar en çok gürültüyü çıkaranlar olsa da, parlamentoda sayıları en fazla olan değiller. Anlaşmasız ayrılık 2016 yılında yapılan AB referandumu sonuçlarına yapılan bir ihanet olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

  Daha önce İngiliz parlamentosu tarafından üç kez reddedilen anlaşmada yer alan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu. Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.
(AA/ŞEB)
 

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