'Anlaşmasız Brexit' istemeyen İngiliz Parlamentosu'ndan yeniden müzakere teklifi

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşmasını Avrupa Birliği ile yeniden müzakere etmek için İngiliz parlamentosunun desteğini aradı.

Uzun saatler süren tartışmaların ardından oylanan 7 önergeden, "anlaşmasız Brexit'in engellenmesi" ve "Kuzey İrlanda'da backstop yerine başka alternatifler" bulunmasını talep eden teklifler kabul edildi. Diğer 5 önerge ise reddedildi.Kabul edilen ilk teklif, May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını talep ediyor.Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiliz parlamentosundan 'backstop'a hayır

Oturumda ele alınan "tedbir maddesinin" yerine "alternatif bir mekanizma" konmasını isteyen önerge de kabul edildi.İngiliz Parlamentosu'ndaki çoğu milletvekili tarafından reddedilen backstop, yani "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlıyor.

Oylamaların ardından konuşan May, parlamentonun kararını dikkate alacağını ve AB ile yapacağı görüşmelerinde bu görüşleri yansıtacağını söyledi.Fakat Avrupa Birliği, Theresa May ile vardıkları anlaşmayı yeniden müzakere etmeye soğuk bakıyor.İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.