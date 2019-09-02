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Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı

İngiltere'de, anlaşmasız Brexit'in (İngiltere'nin AB'den çıkması) gerçekleşmesine karşı çıkan ve muhalefetin öne süreceği yasa tasarısına destek olan iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekillerine parti içinden 'ihraç' uyarısı geldi.

Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı

İngiltere'de, anlaşmasız Brexit'in (İngiltere'nin AB'den çıkması) gerçekleşmesine karşı çıkan ve muhalefetin öne süreceği yasa tasarısına destek olan iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekillerine parti içinden 'ihraç' uyarısı geldi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 06:37
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı

İngiltere'de, anlaşmasız Brexit'in (İngiltere'nin AB'den çıkması) gerçekleşmesine karşı çıkan ve muhalefetin öne süreceği yasa tasarısına destek olan iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekillerine parti içinden 'ihraç' uyarısı geldi.
Partiden üst düzey bir yetkili, anlaşmasız Brexit'i durdurmaya çalışan Muhafazakâr Parti milletvekillerinin 'partiden uzaklaştırılacaklarını' söyledi.
Yetkilinin bu uyarısı, milletvekillerinin gelecek genel seçimlerde Muhafazakâr Parti'den milletvekili adayı olamayacakları anlamına geliyor.
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlar arasında, iktidar partisindeki 'isyancı' milletvekillerinin yanı sıra, muhalefetteki İşçi Partisi, çok sayıda eski bakan, tecrübeli siyasetçi, Liberal Demokratlar, İskoçya ve Galler Ulusal partileri, Yeşiller milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri de yer alıyor.

İngiltere'nin AB'den çıkması belirlenen tarih, anlaşmalı veya anlaşmasız, 31 Ekim.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tecrübeli siyasetçilerinden Sir Keir Starmer, Pazar günü yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Parlamento'nun tatilden dönmesiyle, anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesini engelleyecek bir yasa çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Yasa tasarısının ayrıntıları Salı günü belirlenecek.
Kabinede yer alan bakan Michael Gove ise, böyle bir yasa çıkarsa 'uyacakları konusunda güvence' vermedi ve "Önce yasada ne olacağına bakalım" dedi.
Başbakan Boris Johnson da bu yasaya destek olmayı düşünen iktidar partisi milletvekillerine "Ya benim yanımda olmayı tercih edeceksiniz, ya da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn" diye uyarıda bulunmuştu. 'Parlamentonun kontrolünü Corbyn'e verecekler'

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Üst düzey Muhafazakâr Parti kaynağı, iktidar partisi milletvekillerinin Salı günü anlaşmasız Brexit'e karşı çıkmaları durumunda 'hükümetin müzakere pozisyonunu yıkacaklarını ve Parlamento'nun kontrolünü Jeremy Corbyn'e vermiş olacaklarını' söyledi.
Parti yetkilisi, anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanların 'gelecek genel seçimlerde Muhafazakâr Parti'den milletvekili adayı olamayacakları' uyarısında bulundu.
Yetkili, 'Brüksel'in Başbakan Johnson'ın 31 Ekim'de AB'den ayrılmakta kararlı olduğunu fark etmesi nedeniyle', AB zirvesinin toplanacağı 17 Ekim'de anlaşma sağlanabileceğini belirtip "Tüm milletvekilleri Salı günü bir tercihle karşı karşıya ya hükümetten yana oy kullanmak ve bir anlaşma ihtimalini korumak ya da Corbyn'den yana oy kullanıp her türlü anlaşma ihtimalini tamamen yok etmek" dedi.
Eski kabine bakanı Rory Stewart, Twitter hesabından partiden uzaklaştırılabilecek bazı milletvekillerinin isimlerinin geçtiği tweet'e yanıt olarak "Umarım ben de (uzaklaştırılırım)" yazdı.

Muhafazakâr Parti, 'isyan eden' milletvekillerini partiden uzaklaştırırsa Parlamento'daki çoğunluğunu da kaybetmiş olacak.
Eski Maliye Bakanı Philip Hammond, Cumartesi günkü açıklamasında 'Brexit planlarına karşı isyan ettikleri için Muhafazakâr Parti milletvekillerinin partiden kovulmalarının hükümet açısından ikiyüzlülük olacağını' söyledi.

 

Son Güncelleme: 02.09.2019 09:48
Anahtar Kelimeler:
Anlaşmasız BrexitIngiltere Muhafazakar Parti
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