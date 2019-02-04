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Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor

Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor

Batı toplumlarında yaşayan Müslümanlara bakış açısıyla yapılan kamuoyu araştırması, 'bu toplumların değerleriyle İslam arasında sorun' olduğunu gösteriyor.

Ankette ifade edilen "Ülkemdeki toplumun değerleriyle İslam arasında temel bir çatışma var" diyenlerin oranı Almanya'da yüzde 47, Fransa'da yüzde 46, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzde 36 ve İngiltere'de yüzde 38.

YouGov şirketi, 31 Aralık 2018, 31 Ocak 2019 tarihleri arasında internet üzerinden anket yaptı.

Buna göre, İslam'ın genellikle ülkelerindeki toplumun değerleriyle uyumlu olduğunu söyleyenler İngiltere'de yüzde 24, Fransa'da yüzde 22, Almanya'da yüzde 20, ABD'de yüzde 17.

Fransızların ve Almanların yüzde 72'si 'İslam'da aşırılığın yükselişinden' endişeli
Diğer bir sonuca göre İslam'ın genel imajı diğer dinlere göre daha az olumlu. Fransızların neredeyse yarıya yakını (yüzde 49) İslam'a olumsuz bakıyor. Aynı ülkede bu rakam Musevilik için yüzde 19, Hıristiyanlık için yüzde 15, Hinduizm için yüzde 14.

Almanya'da ankete katılanların yüzde 53'ü İslam'a karşı olumsuz görüşü olduğunu söylüyor. Bu oran ABD'de yüzde 37 ve İngiltere'de yüzde 32.

Bu ülkelerin tamamında katılımcıların büyük bölümü 'İslam'da aşırılığın olası yükselişinden' endişeli olduğunu kaydediyor. Fransızların ve Almanların yüzde 72'si, İngilizlerin yüzde 66'sı ve Amerikalıların yüzde 56'sı bu yönde görüş ifade ediyor.

Müslüman ile evliliğe sıcak bakılmıyor
Ankete katılanlar Müslüman ile evlilik konusunda tolumdan ve yakın çevreden gelebilecek olası tepkilerle ilgili görüşlerini paylaştı.

"Genel olarak toplumunuzda, bir kişinin Müslümanla evlenmesini yakın akrabaları sorun olarak görür müydü?" sorusuna Fransızların yüzde 68'i bunun 'az veya çok' 'sakıncalı görüleceği' cevabını veriyor. Bu oran Almanya'da yüzde 66, ABD'de yüzde 51, İngiltere'de yüzde 50.

Katılımcıların çok küçük bir bölümü yakın çevresinin bir Müslüman ile evliliğe 'hiç aldırış etmeyeceği' cevabını veriyor. Bu oran Fransa'da yüzde 11, Almanya'da yüzde 15, ABD'de yüzde 17 ve İngiltere'de yüzde 21.

Anahtar Kelimeler:
İslam
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