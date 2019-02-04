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Angelına Jolıe, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanları Ziyaret Edecek

Cenevre, 4 Şubat 19 (.): Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie\'nin, 1 milyona yakın Arakanlı Müslümanın bulunduğu Bangladeş\'i ziyaret edeceği bildirildi.

Angelına Jolıe, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanları Ziyaret Edecek

Cenevre, 4 Şubat 19 (.): Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie\'nin, 1 milyona yakın Arakanlı Müslümanın bulunduğu Bangladeş\'i ziyaret edeceği bildirildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
Angelına Jolıe, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanları Ziyaret Edecek

Cenevre, 4 Şubat 19 (.): Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie\'nin, 1 milyona yakın Arakanlı Müslümanın bulunduğu Bangladeş\'i ziyaret edeceği bildirildi.

BMMYK\'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jolie, bu hafta içinde Bangladeş\'e 3 günlük ziyaret gerçekleştirecek.
ABD\'li aktris Jolie, ziyaret kapsamında Myanmar\'daki katliamdan kaçarak 1,5 yıl önce Cox\'s Bazar\'daki Kutupalong Mülteci Kampı\'na sığınan Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek.
620 binden fazla Arakanlıya ev sahipliği yapan ve dünyadaki en büyük mülteci kampı olma özelliğini taşıyan Kutupalong Mülteci Kampı\'da Jolie, Arakanlı Müslümanların insani ihtiyaçlarını ve Bangladeş hükümetinin karşılaştığı "kritik zorlukları" yerinde görme fırsatı bulacak.
Jolie, ziyaretinin son durağında Bangladeş\'in başkenti Dakar\'a giderek Başbakan Şeyh Hasina, Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen ve diğer yetkililerle görüşecek.
BMMYK İyi Niyet Elçisi Jolie, görüşmelerde "dünyada en çok zulmedilen azınlıklardan" olan Arakanlı Müslümanlara yönelik Bangladeş hükümetinin yürüttüğü insani yardımlara BMMYK\'nın daha fazla nasıl katkıda bulanabileceğini tartışacak.
Bangladeş, toplamda 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan, Jolie\'nin ziyaretinin BMMYK\'nın Arakanlı Müslümanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve "onları cömertçe destekleyen" yerel bölge halklarının desteklenmesi için başlatacağı 920 milyon dolarlık "2019 Ortak Yardım Planı"nın hemen arifesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
Jolie, 2015\'te Myanmar\'da ve 2016\'da da Hindistan\'da yerinden edilmiş Arakanlı Müslümanları ziyaret etmişti.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
BM verilerine göre, 25 Ağustos 2017\'den sonra Arakan\'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş\'e sığınanların sayısı 730 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının, Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar\'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
(AA/DOĞ/GÜL)
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