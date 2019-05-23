“Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru: Güncel Gelişmeler” sempozyumu gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleşiyor.
23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan söz konusu Sempozyum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den aralarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili’nin de yer aldığı birçok kişiyi ağırlıyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleşiyor.