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Anadolu halk müziğini Avrupa'da yaşatan gurbetçi

Anadolu halk müziğini Avrupa'da yaşatan gurbetçi

02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
Anadolu halk müziğini Avrupa'da yaşatan gurbetçi

Avrupa turnesinde yolu Fransa'nın Lyon kentinden geçen Derya Yıldırım&Grup Şimşek, euronews'ün söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.

Gurbetçi ailenin 25 yaşındaki kızı Derya Yıldırım ile Fransız, İngiliz ve İtalyan grup üyeleri, geleneksel Anadolu halk müziğini 1970'lerin caz, funk ve rock tınılarıyla birleştirerek kendilerine has tarzlarıyla yeniden yorumluyor.

'Psychedelic' (Saykodelik) müziğin temsilcilerinden grup, söyleşinin ardından euronews'e özel mini konser verdi.

20 yaşında uluslararası müzik grubu kurdu
Sivaslı ailenin Almanya'da doğan üyesi Derya Yıldırım, henüz 20 yaşında Hamburg'da uluslararası müzik grubunun temellerini attı.

Bağlama, gitar, ud, piyano, saksofon çalan ve sesiyle Selda Bağcan'a benzetilen Derya, 2002'de Almanya'da vefat eden Aşık Mahsuni Şerif'i ve Anadolu halk müziğinin diğer 'Aşık'larını' Avrupa'da yaşatıyor. Grubun repertuarında kendi bestelerinin yanı sıra Şerif'ten Nem Kaldı, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh gibi coverlar yer alıyor.

Sahne performansıyla da büyük alkış alan sanatçı Avrupa'daki konserlerine Türklerden çok Avrupalıların geldiğini söylüyor. Konserlerinde daha fazla Türk görmeyi istediğini belirten Derya, yaptıkları müzikle, şarkı sözlerini anlamasalar da Avrupalıların kalplerine dokunabildiklerini söylüyor: "Avrupalılar şarkı sözlerini bilmiyorlar, sözlerini konserlerde çevirmeye çalışıyorum. Anlaması zor. Mahsuni Şerif'i Aşık Veysel'in şiirlerini nasıl İngilizceye Almancaya nasıl çevirebilirsin ki. Oradaki ruhu ve hissi sadece bu kültürler ilgilenen biri bilebilir. Sözleri biraz anlıyorlar ama bu bizim müziğimiz nasıl bir müzikse bütün kalbe giriyor."

Müziğin Avrupa'da topluma entegrasyonda yardımcı olduğuna dikkat çeken Derya, "Müzikle entegrasyon daha kolay oluyor. İnsanların kalbine girebiliyorsun, kalbine dokunabiliyorsun. Entegrasyon kalple hisle başlayan bir şey. Anlayışla başlayan bir şey. Bu müzik entegrasyona yardımcı oluyor." diyor.

İlk albümde Nazım Hikmet'ten yaptığımız şarkıyı babam seslendirecek
Müziksever gurbetçi ailenin çocuğu olan Derya, küçük yaşta babasından saz ve gitar çalmasını öğrenmiş. Günümüzde müzik eğitimine Berlin'deki önemli sanat okullarından Universität der Künste'de bağlama bölümünde devam ediyor.

Grubun Mayıs'ta çıkacak ilk albümünde Derya Yıldırım'ın babası da Nazım Hikmet'in Dünyayı Verelim Çocuklara şiiri üzerine yapılan şarkıyı seslendirecek. Albümün yarısı cover diğer yarısı kendi parçalarından oluşacak.

Grubun Fransız üyesi Axel Oliveres, Altın Mikrofon, Barış Manço, Selda Bağcan gibi isimlerle Türk müziğiyle tanıştığını anlatıyor. Grup Şimşek'e katıldıktan sonra sürekli yeni şeyler öğrendiğini söyleyen Axel, "Bu müzikle kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Aşkı ve duyguları paylaştığımı düşünüyorum. Şarkılar aracılığıyla Türkiye, dili ve müzik tarihi hakkında daha fazla öğrenmeye başladım. Bu harika. Türkiye ile ilgili görüşüm değişti mi bilmiyorum ama ilgim ve bilgim arttı." diyor.

Grup üyeleri:

Derya Yıldırım: Vokal, Saz (Ortada)

Antonin Le Gargasson (Antonin Voyant): Gitar, vokal, fülüt (Soldan ikinci)

Andrea Pirovano: Bas gitar (Solda)

Axel Oliveres (Graham Mushnik): Org, Vokal (Sağdan ikinci)

Greta Eacott: Davul (Sağda)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Halk Müziği
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