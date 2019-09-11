banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102058
ALTIN
276.154
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.0962
EURO
6.3207
3 yıldır kaçak yaşıyordu
3 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
banner306
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

Amsterdam’da kadın ve eşcinselleri aşağılayan vaazların verildiği camiler kapatılıyor

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camileri kapatacağını söyledi.

Amsterdam’da kadın ve eşcinselleri aşağılayan vaazların verildiği camiler kapatılıyor

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camileri kapatacağını söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:25
Amsterdam’da kadın ve eşcinselleri aşağılayan vaazların verildiği camiler kapatılıyor

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camileri kapatacağını söyledi.

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, yerel AT5 kanalına yaptığı açıklamada, kadın ve eşcinsel karşıtı görüşleri nedeniyle son dönemde yoğun tartışmalara neden olan camilere ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Halsema, imamların, kadınları aşağılayan, eşcinselliğin günah olduğunu savunan vaazlar verdiği camilere karşı harekete geçeceğini, bu tür olumsuz görüşlerde ısrar eden camileri ise kapatacağını vurguladı.

Amsterdam'ın inanç ve inancı yaşama özgürlüğü prensiplerini benimsediğini belirten Halsema, şunları söyledi:

"Ama biz köktendinciliğe hayır diyoruz. Fikirlerinizi başkalarına dayatırsanız, hukukun üstünlüğüne karşı saldırgan bir tutum takımırsanız, o hukuk devleti tarafından korunamazsınız. Amsterdam'da anti-demokratik vaazların verildiği birkaç cami var. Onları yakından izliyoruz. Buna devam ederlerse bizimle ciddi sorun yaşayacaklar."

Amsterdam Belediye Başkanı, tartışmaların odağındaki Selefi örgütleri ile işbirliği yapmayacaklarını da açıkladı. Halsema, "Eşit haklara saygı duymayan gruplarla istişare geçmişte kaldı. Kadın ve erkek eşitliğini ciddiye almayan insanlarla masaya oturmam" diye konuştu.

Belediye başkanının, radikal görüşlerin savunulduğu camileri kapatma açıklaması, sağ partiler tarafından olumlu karşılandı.

banner317
Muhalefetteki sosyal demokrat çizgideki İşçi Partisi (PvdA) ise Halsema'ya tepkili.

PvdA Amsterdam İl Başkanı SofyanMbraki, camileri kapatmanın yasal dayanağı bulunmadığını savunarak, ibadethaneler yerine, vaaz veren imamlara yaptırım uygulanmasını istedi.

SELEFİ CAMİLERİ KONUSUNDAKİ KAYGILAR

Hollanda medyasının araştırmaları sonucu, Selefilerin kontrolündeki camilerde hafta sonlarında çocuklar için düzenlenen kurslarda "toplumdan, eşitlik ve özgürlük ilkelerinden uzaklaşmaya yönelten" dersler verildiğinin ortaya çıkması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, hafta sonu kurslarında çocuklara, "kafirlerin, eşcinsellerin ve zina edenlerin öldürülmesi; Müslüman gençliğin, 'kafir Hollanda'yı' terkederek bir İslam ülkesine yerleşmesi gerektiği" gibi şeyler anlatılıyor.

Hükümet ortağı partiler, bu haberleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Koalisyon ortakları Liberal Sağ Parti (VVD) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU), yasaların değiştirilerek, hafta sonu okul ve kurslarının denetim altına alınmasını istedi.


 

Son Güncelleme: 11.09.2019 17:28
Anahtar Kelimeler:
Amsterdam Camiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü
11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü
Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü
AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor
AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor
Kanada seçime gidiyor
Kanada seçime gidiyor
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
Trump: “Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi”
Trump: “Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi”
Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu
Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim