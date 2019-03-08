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Amsterdam'da Türklerin yönetimindeki İslami okulun fonları kesildi

Amsterdam'da Türklerin yönetimindeki İslami okulun fonları kesildi

08 Mart 2019 Cuma 17:03
Amsterdam'da Türklerin yönetimindeki İslami okulun fonları kesildi

Hollanda İstihbarat Servisi AIVD Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'yı uyararak şehrindeki tek İslami lisenin anti-demokratik grupların etkisi altında bulunduğu ve okul yetkililerinden bazılarının teröristlerle bağlantılı olduğu bilgisini iletti.

Belediye meclisi ve eğitim bakanlığından yükselen itiraz seslerine rağmen Cornelius Haga Lisesi 2017'de açılarak eğitim hizmeti vermeye başladı. Dönemin Eğitim Bakanı Sander Dekker, okul yetkililerinden birinin facebook hesabında IŞİD'i destekleyen mesajlar bulunması nedeniyle okula fon ayrılmasına müsade etmemişti.

AIVD'den yapılan açıklamalara göre okul yetkilileri arasında 2009 ve 2012 yılları arasında Kafkasya Emirliği adlı cihat örgütüyle bağları olan kişiler bulunuyor. Bu örgüt Rusya'da birden fazla terör saldırısının sorumluluğunu üstlenmiş güneybatı Rusya'da faaliyet gösteren bir grup.

Belediye Başkanı Halsema okul yönetimindeki herkes istifa edene kadar okula giden tüm ödeneklerin kesildiğini duyurdu. Belediye meclisinde okula ilişkin yapılan sunumda bu okulda yetişen çocukların güvenliğinin ve demokratik gelişimlerinin garanti edilemeyeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Amsterdam Türk Okulu
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