Amsterdam'da silahlı bir kişi merkez bankası yakınında vuruldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda çevreden geçen bir kişi de yaralandı.

Hollanda polisine akşam saat 19.00 sıralarında elinde silahı bulunan bir kişinin merkez bankası civarında dolaştığı ihbarı yapıldı. Polis yetkilileri, olay yerine gittiklerinde zanlının elindeki silahı sallayarak üstlerine yürüdüğünü açıkladı.

Silahların ateşlenmesinin ardından kimliği açıklanmayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan başka bir kişi de yaralandı. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları 20'ye yakın silah sesi duyduklarını açıkladı.

Olay yerine kordon altına alan polis soruşturma başlattı.