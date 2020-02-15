banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Amerikan Medyası: "abd Ve Taliban Ateşkes İçin Anlaştı"

ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ VE 7 GÜNLÜK ATEŞKESİN ARDINDAN KAPSAMLI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAYACAĞI BELİRTİLDİ

Amerikan Medyası: "abd Ve Taliban Ateşkes İçin Anlaştı"

ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ VE 7 GÜNLÜK ATEŞKESİN ARDINDAN KAPSAMLI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAYACAĞI BELİRTİLDİ

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:11
Amerikan Medyası:

ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ VE 7 GÜNLÜK ATEŞKESİN ARDINDAN KAPSAMLI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAYACAĞI BELİRTİLDİ
Washington, 15 Şubat 20 (.): ABD yönetimi ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı ve ateşkesin ardından kapsamlı barış görüşmelerinin başlayacağı bildirildi.
Amerikan medyasının, adı açıklanmayan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberlerde, 7 günlük ateşkes anlaşmasının kısa süre içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.
Söz konusu haberlerde, kapsamlı barış görüşmelerinin söz konusu ateşkes sürecinin hemen ardından başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Taliban'ın anlaşma kapsamında mayın, roket ve canlı bomba saldırılarını durduracağı kaydedilirken, ABD'nin 7 günlük gözlem sürecinin ardından anlaşmaya ilişkin bir ihlal olmadığı sürece anlaşma safhasına geçeceği vurgulandı.
Öte yandan, barış görüşmelerinin oldukça detaylı ve Afganistan genelini kapsayacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu anlaşmaya yönelik olumlu bir tutum sergilediği ifade edildi.
Bununla birlikte ABD ve Taliban arasındaki görüşmelerin planlandığı ölçüde gitmesi durumunda ABD askerlerinin Afganistan'dan 18 ay içerisinde çekilmeye başlayacağı da ileri sürüldü.
TRUMP BARIŞ MÜZAKERELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

banner317
ABD Başkanı Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban, bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.
Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı. 
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu, ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.
(AA/TUĞ/SEL)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela Devlet Başkanı Maduro:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "guaido'nun Tutuklanacağı Gün Gelmedi"
Tunus'ta Yeni Kabinenin Açıklanması Yarına Ertelendi
Tunus'ta Yeni Kabinenin Açıklanması Yarına Ertelendi
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Mali'de Fulani Köyüne Saldırı: 21 Ölü
Mali'de Fulani Köyüne Saldırı: 21 Ölü
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor
IMF Başkanı: “Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün etkisini belirlenmek için çok önemli“
IMF Başkanı: “Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün etkisini belirlenmek için çok önemli“
Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…
Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…
Fransa'da Hastane Çalışanları Çalışma Koşullarını Protesto Etti
Fransa'da Hastane Çalışanları Çalışma Koşullarını Protesto Etti
ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı
ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı
Abd Hava Kuvvetlerinden Başörtüsü Ve Sakalın Önünü Açan Düzenleme...
Abd Hava Kuvvetlerinden Başörtüsü Ve Sakalın Önünü Açan Düzenleme...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim