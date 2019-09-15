Amerikan Devletleri Örgütü Yetkililerinin Nikaragua\'ya Girişine Yasak Getirildi

NİKARAGUA HÜKÜMETİNİN YARIN BAŞKENT MANAGUA'YI ZİYARET ETMESİ PLANLANAN 7 ÖRGÜT YETKİLİSİNİN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİ BİLDİRİLDİ

Managua, 15 Eylül 19 : Nikaragua hükümetinin, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) 7 yetkilisinin ülkeye girişine yasak getirdiği bildirildi.

Nikaragua'da muhalefet koalisyonunun üyesi öğrenci lideri Nairobi Olivas, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, OAS sekreterliğinin kendisine, Nikaragua hükümetinin, yarın başkent Managua'yı ziyaret etmesi planlanan 7 örgüt yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyeceğini bildirdiğini söyledi.

OAS'ın ülkeye girişi yasaklanan 7 yetkilisinden 5'inin, Orta Amerika ülkesinde siyasi krizi gözlemlemek için oluşturulan özel komisyonun üyesi olduğu ve Olivas'ın, ziyaretleri sırasında komisyon üyeleriyle bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı'nın lideri Azahalea Solis de hükümetin bu kararı üzerine derhal bir durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

Yurttaş İttifakı temmuz ayında hükümet ile yürütülen müzakerelerde ara buluculuk yapan OAS'a gönderdiği mektupta, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilerle patlak veren krizi çözmek üzere yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler şubat ayında başlamıştı.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu, protestolarda 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken yerel örgütler ölü sayısını 594 olarak vermişti. Nikaragua hükümeti ise protestolarda 199 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

(AA/HUR/YIL)