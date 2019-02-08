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Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

08 Şubat 2019 Cuma 09:58
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

Suriye’de IŞİD saflarında savaşan ve bu ülkedeki Kürt gruplar tarafından gözaltına alınan 150 Fransız vatandaşı Amerikan özel birliklerinin koordinasyonunda ve yine ABD’ye ait iki askeri uçakla belirli aralıklarla Fransa’ya getirilecek.

Fransız BFM televizyon kanalı, daha önce sayıları 130 olarak açıklanan Fransa vatandaşı IŞİD militanı sayısının 150’ye çıktığını ve ilk bölümünün birkaç hafta içinde ülkeye getirileceğini duyurdu.

Haberde, içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu bu kişilerin Kürt kamplarında ilk sorgularının tamamlandığını ve bu kişilerin ülkeye getirilmeleri için yürütülen operasyonun büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

ABD uçaklarıyla getirilecek
Amerikan uçaklarıyla ülkeye getirilecek Fransız IŞİD militanlarının sayısının artabileceği belirtilirken, bu uçakların nereden kalkacağı bilgisine ise yer verilmedi.

Ülkeye getirilecek militanlar arasında, Fransız istihbarat tarafından uzun zamandır aranan ve IŞİD’in propaganda faaliyetlerinde önemli yer tutan Quentin Le Brun ve Nice’deki terör saldırısıyla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Thomas Barnouin gibi isimler de bulunuyor.

Fransa'nın kaygısı
ABD’nin Suriye’den çıkacak olması ve Suriye’deki istikrarsızlığını giderek derinleşmesi üzerine bu IŞİD militanı Fransızların izini kaybetmekten korkan Fransa hükümetinin, bu kişilerin toplu halde uçakla ülkeye getirilmesine karar verdiği bildirildi.

Bu kişilerin Kürt gruplar tarafından Esad yönetimine bırakılması veya diplomatik pazarlık aracı olarak kullanılması tehlikesi de yine tahliyelerin hızlandırılmasında önemli rol oynadı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçen hafta basına yaptığı açıklamada ülkeye getirilecek bu kişilerin tutuklu yargılanacağını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Işid
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