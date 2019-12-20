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Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir

ABD’de yapılan bir araştırmada, 10 yıl içinde Amerikalıların yarısına yakınının obez olacağı tahmininde bulunuldu.

Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir

ABD’de yapılan bir araştırmada, 10 yıl içinde Amerikalıların yarısına yakınının obez olacağı tahmininde bulunuldu.

20 Aralık 2019 Cuma 07:30
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir

New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, 2030’a kadar Amerikalıların yüzde 48,9’unun obez kategorisinde değerlendirileceği öne sürüldü.
Çoğu güney ve orta kesimler olmak üzere, Amerika’daki 50 eyaletten 29’unda obez nüfusunun baskın olacağı kaydedilen araştırmada, her eyalette ise obez nüfusun en az yüzde 35 olacağı öngörüsünde bulunuldu.
Çalışmada, şekerli gıdalar ile ucuz sağlıksız yiyeceklerin obezitede en büyük faktör olduğu vurgulanırken, özellikle kadınlar, siyahiler ve düşük gelirlilerin daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.

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Araştırmayı hazırlayan Harvard Chan Okulu Sağlık Bilimleri Merkezi analisti Zachary Ward, obezitenin tedavisinin zor olduğunu belirterek, "Gerçekten kilo vermek çok zor. Bu yüzden, bu büyüyen salgına karşı önlemler mücadelede en ön saflarda olmalı." dedi.
Amerikalıların yüzde 18’inin halihazırda obez kategorisinde olduğu belirtilen araştırmada varılan sonuçların, 6 milyon ABD'li yetişkinden elde edilen vücut kitle indeksi (BMI) verileri üzerinde yapılan analizlerden elde edildiği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
Amerikalılar Obez
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