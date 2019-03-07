Amerikalıların İsrail’e desteği hızla düşüyor, Filistin'e verilen destek rekor seviyede

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) seçmenlerin Filistin ile yaşanan çatışmada İsrail’e verdiği desteğin son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu.

Gallup’un 'dünya olayları araştırmasına' göre geçen yıla oranla Demokratların İsrail’e verdiği destek yüzde 6 Cumhuriyetçilerin verdiği destek ise yüzde 13 puan düşüş gösterdi.

Araştırmaya göre Amerikan vatandaşlarının Filistin ile yaşanan çatışmada İsrail’e verdiği destek bu yıl 5 puan düşerek yüzde 59’a indi.Bu oran Amerikalıların İsrail’e verdiği desteğin son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.Amerikalıların Filistin’e verdiği destek ise rekor bir şekilde artarak yüzde 21’e çıktı.