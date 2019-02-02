Amerikalılar 'Köstebek Günü'nü kutladı: Havalar güzelleşecek

Kış aylarının kasveti ile çalışan milyonlarca Amerikalı bu hafta sonu havanın güzelliğiyle biraz aydınlanabilir. En azından Pensilvanya'lı 'Punxsutawney Phil'in yıllık tahminine güvenenler.

Amerikalılar her yıl etkinliklerle düzenlenen "Köstebek Günü"nü kutladı. Köstebek Günü, Köstebek 'Punxsutawney Phil'in kışın ne kadar daha süreceğine dair yıllık tahmininde bulunduğu gün olarak biliniyor.

'Köstebek Günü'nde Köstebek Phil kışlık yuvası olan delikten çıkarak kışın altı hafta daha süreceğini ya da baharın erkenden geleceğini bildiriyor. Bu kararı deliğinden çıktıktan sonra kendi gölgesini görüp görmemesine göre veriyor.

'Köstebek Günü' etkinliği özellikle Bill Murray'nin başrolde oynadığı 1993 yapımı "The Groundhog Day" filminden sonra popülerleşmişti..