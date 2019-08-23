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Amerika patriot teklifini geri çekti

Amerika Dışişleri Bakanlığı’dan bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapılan Patriot füze savunma sistemi satışı teklifinin artık masadan çekildiğini söyledi.

Amerika patriot teklifini geri çekti

Amerika Dışişleri Bakanlığı’dan bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapılan Patriot füze savunma sistemi satışı teklifinin artık masadan çekildiğini söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:41
Amerika patriot teklifini geri çekti

Amerika Dışişleri Bakanlığı’dan bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapılan Patriot füze savunma sistemi satışı teklifinin artık masadan çekildiğini söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararına karşı Amerika, Türkiye’ye Patriot sistemleri satmayı önermişti.

Ankara’nın Amerika’nın itirazına karşın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma tercihi yapması iki ülke arasında bir süredir sorun teşkil eden konular arasında yer alıyor.

Başkan Trump, daha önce eski Başkan Obama döneminde Türkiye’ye Patriot satılmasının engellendiğini bunun hata olduğunu dile getirmişti. Amerika Türkiye’nin S-400 yerine Patriot füze savunma sistemi satın alması için bir teklif sunmuştu.

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Ancak Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması ve teslimatın başlaması üzerine Amerika Patriot teklifini geri çekti.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili açıklamasında “Eğer S-400’lerin teslimatı başlarsa o zaman Patriot teklifimizi masadan çekeceğimizi Türkiye’ye sürekli olarak söyledik. Bizim Patriotlar için yaptığımız teklif artık geçerli değil” ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, Türkiye’nin S-400 satın alması nedeniyle F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye’nin çıkarılacağını da daha önce de dile getirdi. Bu çerçevede Türk pilot ve personelin F-35 savaş uçakları konusundaki eğitimlerine son verildi.

Amerika’nın Türkiye’ye yönelik olarak bazı yaptırım kararları alması da gündemdeki yerini koruyor. Amerika yönetimi, Rusların ürettiği S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının sırlarının Rusların eline geçme ihtimali nedeniyle Türkiye’nin bu sistemi almasına karşı çıkıyor.

Son Güncelleme: 23.08.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
PatriotAmerika
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