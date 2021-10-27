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Amazon’un kurucusu 2030'a kadar ticari uzay istasyonu kuracak

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar bir ticari uzay istasyonu inşa edeceğini açıkladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 06:10
Amazon’un kurucusu 2030'a kadar ticari uzay istasyonu kuracak

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun aralarında Boeing'in de olduğu 5 şirketin katkısıyla inşa edileceği duyurdu. Arizona Devlet Üniversitesi de projeye destek verecekler arasında bulunuyor.
Ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Space şirketiyle iş birliğine gidilecek.

UZAY İSTASYONU EN AZ 10 KİŞİ AĞIRLAYACAK
Blue Origin, “Orbital Reef” (Yörünge Resifi) adı verilecek olan ve 830 metreküp hacminde inşa edilecek yeni uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesini ve en az 10 kişiyi ağırlamasını planlıyor.

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Blue Origin yöneticisi Brent Sherwood basına yaptığı açıklamada, “60 yılı aşkın bir süredir, NASA ve diğer uzay ajansları yörüngesel uzay uçuşu ve uzayda yerleşim için önemli adımlar attı. Son 10 yılda ise uzayda ticari işlerin başlaması için bizim gibi şirketlerin önü açıldı. Bizim hedefimiz uzaya ulaşımı kolaylaştırmak. Maliyeti düşürerek, uzay uçuşlarını artık normal bir duruma getirmek için gereken tüm hizmetleri ve kolaylıkları sağlamak olacak.” diyerek şirketinin tasarımlarını özetledi.
Elektronik ticaretten kazandığı gelirle dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını kazanan Bezos, 2000 yılında Blue Origin şirketi kurmuştu.

 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 18:49
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