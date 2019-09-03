banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99196
ALTIN
284.145
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9187
EURO
6.2896
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
15 yaşındaki genç aranıyor
Dönülmeyecek yerden dönmeye çalışınca kaza kaçınılmaz oldu
ZİNCİRLEME KAZA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenecek zirveye Brezilya Başbakanı katılmıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonlar'daki orman yangınlarını sonlandırmak amacıyla düzenlenecek zirveye ameliyat olacağı için katılamayacak..

Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenecek zirveye Brezilya Başbakanı katılmıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonlar'daki orman yangınlarını sonlandırmak amacıyla düzenlenecek zirveye ameliyat olacağı için katılamayacak..

03 Eylül 2019 Salı 12:11
Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenecek zirveye Brezilya Başbakanı katılmıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonlar'daki orman yangınlarını sonlandırmak amacıyla düzenlenecek zirveye ameliyat olacağı için katılamayacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Brezilya hükümeti sözcüsü, Bolsonaro'nun, 2018'de devlet başkanı seçimi kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bıçak yarasının bulunduğu bölgede oluşan fıtığın tedavisi için ameliyat olacağını kaydetti.

Bunun saldırıdan sonra Devlet Başkanının geçireceği dördüncü operasyon olacağını belirten sözcü, ameliyata hazırlığı nedeniyle Bolsonaro'nun Amazon yangınları için yapılacak zirveye katılamayacağını söyledi.

Sözcü, Brezilya'nın zirveye temsilci gönderebileceğini veya zirvenin ertelenmesini talep edebileceğini ifade etti.

Bolsonaro, pazar günü yapılması planlanan ameliyat için cuma gününden itibaren sıvı diyetine başlayacak. Doktorlar, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun operasyondan sonra 10 gün dinlemesinin gerekebileceğini açıkladı.

Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle, Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceği açıklanmıştı.

banner317
BREZİLYA'DA ORMAN YANGINLARI ARTIYOR

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak-27 Ağustos döneminde 83 bin yangın çıktı. Ülkedeki orman yangınları, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken geçen yıla göre de yüzde 77 oranında arttı. Brezilya hükümeti, yangınla mücadele için 7 eyalete 44 bin asker konuşlandırdı.

Gezegende oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da süren yangınlar, dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Avrupa Birliği'nden (AB), Brezilya'da dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, gerekli yardımı sağlamaya hazır oldukları açıklanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise G7 ülkelerinin yangınların söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği gerekçesiyle reddetmişti. Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi ise JairBolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapmıştı.

Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.

Amazon ormanları, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da bulunuyor.

Son Güncelleme: 03.09.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
Amazonlardaki Yangınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato'dan Baltık Denizi'nde Tatbikat
Nato'dan Baltık Denizi'nde Tatbikat
İspanya'da 20 Gün İçinde Hükümet Kurulamazsa Erken Seçime Gidilecek
İspanya'da 20 Gün İçinde Hükümet Kurulamazsa Erken Seçime Gidilecek
Ab'den Brexıt Açıklaması
Ab'den Brexıt Açıklaması
İngiltere’nin Hızlı Tren Projesi Rötar Yaptı
İngiltere’nin Hızlı Tren Projesi Rötar Yaptı
Brexıt, Almanya'nın İhracatını Vuruyor
Brexıt, Almanya'nın İhracatını Vuruyor
Suudi Arabistan Husilerin Attığı Füzeleri Havada İmha Etti
Suudi Arabistan Husilerin Attığı Füzeleri Havada İmha Etti
Çin Üniversitesi Sınıflarda Yüz Tanıma Sistemini Deniyor
Çin Üniversitesi Sınıflarda Yüz Tanıma Sistemini Deniyor
Bahamaları vuran Dorian Kasırgası yıkım getirdi
Bahamaları vuran Dorian Kasırgası yıkım getirdi
Çin'de uçan sincap keşfedildi
Çin'de uçan sincap keşfedildi
Dorian Kasırgası 1300'den fazla uçak seferini iptal ettirdi
Dorian Kasırgası 1300'den fazla uçak seferini iptal ettirdi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim