banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.751
DOLAR
7.3318
STERLİN
9.7868
EURO
8.7462
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Amazon Ormanları Yanıyor

Novo Progresso, 19 Ağustos 20 (.): Brezilya\'nın ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonlar\'da ormansızlaşma devam ederken, geçen yıl 100 binden fazla yangına sahne olan Novo Progresso bölgesi civarındaki ormanlar yeniden alevlere teslim oldu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
Amazon Ormanları Yanıyor
banner337
banner351

Novo Progresso, 19 Ağustos 20 (.): Brezilya'nın ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonlar'da ormansızlaşma devam ederken, geçen yıl 100 binden fazla yangına sahne olan Novo Progresso bölgesi civarındaki ormanlar yeniden alevlere teslim oldu.

Amazonlar'da temmuz ayında kurak mevsimin başlamasıyla yangınlarda ve ağaç kayıplarında yeniden artış yaşanmaya başlandı. Uydu görüntülerine göre, sadece ağustos ayının ilk yarısında, Amazonlar genelinde 19 bin yangın tespit edildi.

Amazonlar'da etkili olan yangınlar, Brezilya hükümetinin yağmur ormanlarını korumadaki yetersizliği veya isteksizliğine karşı tepkilere neden olurken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu yıl yangınları kontrol altına alma sözü verdi.

Genel olarak yerel çiftçiler tarafından, büyükbaş hayvanlar için arazi genişletmek veya Brezilya'nın en büyük ihracat kalemlerinden biri olan soya fasulyesi yetiştirmek için başlatıldığı söylenen yangınların önüne geçmek için birtakım önlemler alan Bolsonaro, Amazon bölgesinde 4 aylık ateş yakma yasağı getirirken, alevlerle mücadele için orduyu görevlendirdi.

Buna karşın, bu hafta Novo Progresso civarında yükselen dumanın yoğunluğu, polisin bildirimine göre sürücülerin yolu göremeyerek kaza yapmasına neden oldu.

Geçen yıl yangınların zirveye ulaştığı ağustos ve eylül aylarının, alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını belirlemek için kritik dönem olacağı ifade ediliyor.

ORMANSIZLAŞMA ORANI YÜZDE 34 ARTTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, 2019'un ağustos ayından bu yılın temmuz ayına kadar ormansızlaşma oranında, önceki 12 aylık döneme göre yüzde 34 artış oldu.

Uzmanlar, yangınların dünyanın en büyük yağmur ormanını kritik bir eşiğe doğru ittiğini, bu eşik geçilirse ormanın hayatta kalmak için yeterli yağış oluşturmayı bırakacağını ve yaklaşık üçte ikisinin geri dönüşü olmayan bir tropikal savanaya dönüşmeye başlayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

INPE verileri, 2020'nin ilk 6 ayında, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Pantanal bölgesindeki yangınların geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artış gösterdiğini ortaya koymuş, yetkililer, bunun son 20 yılda 6 aylık bir dönemde görülen en fazla sayıdaki yangın olduğunu belirtmişti.

banner341
BU YILIN İLK 7 AYINDA 11 BİNDEN FAZLA YANGIN ÇIKTI

INPE verilerine göre,  Amazonlar'da bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8 bin yangın çıktı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 10 bin 606 olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer yandan bu yıl temmuz ayında kaydedilen 3 bin 326 yangın ile 2020'de 7 aylık toplamda 11 binden fazla yangın çıkmış oldu.

INPE verileri, 2020'nin ilk dört ayında, ormansızlaşmanın geçen yılın aynı dönemine kıyasla Amazon ormanları genelinde yüzde 55, yerlilerin yaşadığı bölgelerde ise yüzde 59 artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünyanın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda bir milyar tondan fazla atmosferik karbonun salımını önlüyor.

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye ev sahipliği yapıyor.

AMAZONLAR'DAKİ ORMAN TAHRİBATINDA BOLSONARO ETKİSİ

Bu arada, bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanları'nı korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.

(AA/FEZ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer Anlaşmadan Çekilen Abd İran'a Yönelik Bm Yaptırımlarını Geri Getirebilir Mi?
Nükleer Anlaşmadan Çekilen Abd İran'a Yönelik Bm Yaptırımlarını Geri Getirebilir Mi?
Netanyahu:
Netanyahu: "başka Arap Ülkeleri De Bizimle Normalleşme Anlaşması Yapacak"
Kazakistan, 2022'ye Kadar Uranyum Üretimi Azaltmayı Sürdürecek
Kazakistan, 2022'ye Kadar Uranyum Üretimi Azaltmayı Sürdürecek
Dünya Ülkeleri, Tarihi Felaketlerden Birini Yaşayan Lübnan'ın Yardımına Koştu
Dünya Ülkeleri, Tarihi Felaketlerden Birini Yaşayan Lübnan'ın Yardımına Koştu
Çin’in Güneybatısında Seller Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
Çin’in Güneybatısında Seller Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
Mali'de Darbeye Giden Süreç
Mali'de Darbeye Giden Süreç
İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı
İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı
"dünya Ticaret Barometresi"nde Rekor Düşüş
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bini Geçti
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bini Geçti
Fransa, Bm Güvenlık Konseyını Malı Içın
Fransa, Bm Güvenlık Konseyını Malı Içın "acıl" Toplantıya Çağırdı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim