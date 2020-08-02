Amazon’daki Yangınlarda Artış

Brezilya, 2 Ağustos 20 (.): Amazon ormanlarındaki yangın sayısının temmuz ayında, geçen yıla göre, rekor düzeyde arttığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Brezilya’nın resmi rakamlarına göre, uydudan çekilen fotoğraflarla Amazon bölgesinde 6 bin 803 yangın tespit edildi. Brezilya’nın Ulusal Uzay Ajansı’nın çektiği fotoğraflara göre yangınlarda, geçen yıla göre yüzde 28 artış oldu.

Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro’nın Amazon’da tarım ve maden faaliyetlerini teşvik ettiğine işaret edilen haberde, uluslararası baskıdan dolayı temmuz ayının başlarında bölgede ateş yakılması yasaklandı.

Dünyanın en büyük tropikal sulak alanındaki yangınların bu yıl üç katı artması, özellikle son zamanlardaki hızlı yükselişin, geçen yıl Ağustos ve Eylül ayında dünyayı şok eden büyük yangınların bu yıl da tekrarlanması endişesini doğurduğu belirtildi.

(BBC-FEZ)

