banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner306

Amazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek

Amazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek

24 Mayıs 2019 Cuma 10:39
Amazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek

E-TİCARET SİTESİ AMAZON, İNSAN SESİNDEN KİŞİLERİN DUYGU DURUMLARINI TESPİT EDEBİLECEĞİ SİSTEM ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, insan sesini dinleyerek duygularını anlayabilen bir cihaz üzerine çalışıyor. Cihazın başarılı olması halinde şirkete e-ticarette büyük avantaj sağlaması bekleniyor.

Bloomberg sitesinde yer alan habere göre Amazon'un üzerinde çalıştığı yeni cihaz, sahip olduğu mikrofon sayesinde insanların duygu durumlarını anlayabilecek. Sitenin proje üzerinde çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, cihazın beta sürümü şu anda test edilirken, deneme ürününde tam olarak hangi teknik özelliklerin olduğu bilinmiyor.

banner317
Yeni teknolojinin Amazon'a daha başarılı hedef odaklı reklam vermesi ve kullanıcılara ürün tavsiye etmesi konusunda büyük fırsat tanıması tahmin ediliyor. Halihazırda kullanıcaların kişisel verilerini toplaması nedeniyle çok fazla eleştiriye hedef olan şirketin, yeni teknolojiyi kullanıma almasıyla mahremiyet konusunda daha fazla gündeme geleceği düşünülüyor.

Yeni cihaz ayrıca insan sesinde olağan dışı bir değişiklik veya kişilerin burnunu çekmesi gibi bir durum tespit ettiğinde, hastalığı tahmin edip, o hastalığa uygun bir yemeğin tarifini verebilecek.

Amazon'un yeni projesinin ne zaman kullanılmaya başlanacağı belirsizliğini korurken Alphabet ve Microsoft gibi dünyanın büyük şirketleri görüntü, ses ve diğer girdilerden insanların duygularını anlayabilmek için teknolojiler geliştiriyor.

Son Güncelleme: 24.05.2019 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
"iran Trump'ın Sonunu Görecek Ancak O İran'ın Sonunu Asla Göremeyecek"
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
May'in istifa kararına tepkiler
May'in istifa kararına tepkiler
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Kuveytli Yetkiliden
Kuveytli Yetkiliden "abd İle İran Arasında Müzakereler Başladı" Açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim