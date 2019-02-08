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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası

08 Şubat 2019 Cuma 10:02
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

Bezos, Medum adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu.

Bezos, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez’in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı.

National Enquirer’in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.

Kendisine yapılan teklifi reddeden Bezos, National Enquirer’in ana şirketi olan American Media Inc. (AMI) genel yayın sorumlusu ile avukatı arasındaki yazışmaları da aynı sitede yayımladı.

Forbes dergisinin 2018 sıralamasına göre 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Bezos, "AMI'ın bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim, burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AmazonJeff Bezos
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