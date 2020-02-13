banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120021
ALTIN
306.470
DOLAR
6.0482
STERLİN
7.8544
EURO
6.5824
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:01
Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.
Forbes dergisinde yer alan habere göre, Bezos'un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner'ın 1937'de inşa ettirdiği malikane için ödediği 165 milyon dolar, Los Angeles'ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu.

banner317
36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip malikanenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları olan bir araba garajı bulunuyor.
Amazon'un patronu, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde, şirketteki 4,1 milyar dolar değerindeki kişisel hissesini satarak nakde çevirmişti.
 

banner335
Son Güncelleme: 13.02.2020 13:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vietnam'da Kovid-19 salgını nedeniyle 10 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Vietnam'da Kovid-19 salgını nedeniyle 10 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Güney Amerika'da araba genişliğinde kaplumbağa fosili bulundu
Güney Amerika'da araba genişliğinde kaplumbağa fosili bulundu
Facebook, yabancı ülke koordineli sahte hesapları kaldırdı
Facebook, yabancı ülke koordineli sahte hesapları kaldırdı
Pakistan talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü
Pakistan talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü
ABD: "İdlib konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz“
ABD: "İdlib konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz“
Trump: “Zayıflık göstermenin zamanı değil“
Trump: “Zayıflık göstermenin zamanı değil“
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi
Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi
Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi
Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı
Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı
İngiltere, Washington'a “kadın şövalye“ ünvanına sahip büyükelçi atadı
İngiltere, Washington'a “kadın şövalye“ ünvanına sahip büyükelçi atadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim