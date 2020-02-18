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Amazon'un CEO'sundan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su JeffBezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Amazon'un CEO'sundan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su JeffBezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

18 Şubat 2020 Salı 07:46
Amazon'un CEO'sundan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü
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Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada iklim değişikliyle mücadelede bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek için 10 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. 
 İklim değişikliğin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, ''Hepimizin paylaştığı bu gezegendeki iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için hem bilinen yolları güçlendirmek hem de yeni yollar keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.'' ifadesini kullandı.

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Bezos, ''Dünyayı kurtarabiliriz ancak bunun için büyük şirketler, küçük şirketler, ulus devletler, küresel organizasyonlar ve bireylerdin birlikte harekete geçmesi gerek. Dünya hepimizin ve onu gelin birlikte koruyalım.'' değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos'un servetinin 130 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. 
 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Iklim Değişikliğiyle Mücadeleye 10 Milyar Dolar
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