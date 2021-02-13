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Amazon'da rastlanan covid-19 mutasyonu çok tehlikeli!

Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen COVID-19 mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu açıklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 08:30
Amazon'da rastlanan covid-19 mutasyonu çok tehlikeli!
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Al Jazeera'nin haberine göre, Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.

"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.

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Toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.

Brezilya'da, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşıları uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Covid19
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