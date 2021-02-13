Amazon'da rastlanan covid-19 mutasyonu çok tehlikeli!

Al Jazeera'nin haberine göre, Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.
"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.
Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.Toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.
Brezilya'da, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşıları uygulanıyor.