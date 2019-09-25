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Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

Merkez bankalarının faiz kararları geride kalırken, ABD ile Çin arasında gerçekleşen ticaret görüşmeleri ve gelecek makro ekonomik veriler altın fiyatlarını etkileyecek en önemli aktör haline geldi.

Merkez bankalarının güvercin duruşunun altın fiyatlarını destekleyeceği beklentisi, altında gelinen seviyenin en önemli katalizörlerinden biri oldu. Küresel çapta merkez bankaları beklentiler yönünde hareket ederek politika faizlerini düşürdü.

Analistler, ticaret görüşmelerinin negatif ilerlemesi halinde altının ons fiyatında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.

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Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşları ve dünya genelinde artan jeopolitik riskler merkez bankalarını genişlemeci politikalara zorlarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesinde para politikalarının maliye politikalarıyla desteklenmesinin azami önem teşkil ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler dahilinde faiz indirimine gitmesine rağmen, toplantı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin bulunması, altın fiyatlarındaki yükselişi bir nebze olsun baskılamış görünüyor.

Altının ons fiyatı son üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1.526 dolara yükseldikten sonra, 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, konjonktürün bu şekilde devam etmesi halinde son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin test edilebileceğini kaydetti.

Ticaret savaşlarında yaşanacak iyimser gelişmelerle altın fiyatında belirli gevşeme yaşanabileceğini tahmin eden analistler, 1.480-1.490 seviyesinin altının ons fiyatı için önemli destek olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 25.09.2019 21:22
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