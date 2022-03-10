Altının gram fiyatı 938 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 938 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 939,4 liradan tamamladı.
Altının ons fiyatı ise önceki gün, 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün, Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin etkili olabileceği umutları ile yüzde 2,9 değer kaybederek 1.991,2 dolara geriledi. Ons altın bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.980 dolardan işlem görüyor.