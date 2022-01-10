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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:41
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri verildi.

Bu sen organizasyon, koronavirüs önlemleri nedeniyle kırmızı halı ve canlı yayın olmadan yapıldı.

Kazananlar anbean Golden Globe resmi sitesinden duyuruldu.

İşte ödül kazanan yapımlar listesi:

Drama dalında en iyi sinema filmi: "The Power of the Dog"

Müzikal ya da komedi dalında en iyi film: “West Side Story”

Drama dalında sinema filminde en iyi erkek oyuncu: Will Smith (“King Richard”)

Drama dalında sinema filminde en iyi kadın oyuncu: Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi erkek oyuncu: Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Zegler (“West Side Story”)

En iyi yönetmen (Sinema): Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama): Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama): Ariana DeBose (“West Side Story”)

En iyi TV dizisi (Drama): “Succession”

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En iyi TV dizisi (Müzikal ya da komedi): “Hacks” (HBO Max)

TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Drama): Jeremy Strong (“Succession”)

TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Michaela Jaé Rodriguez (“Pose”)

TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jean Smart (“Hacks”)

Mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton (“Dopesick”)

Mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

En iyi mini dizi: “The Underground Railroad”

TV dalında en iyi erkek oyuncu: O Yeong-su (“Squid Game”)

TV dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook (“Succession”)

En iyi Film müziği: “Dune” (Warner Bros.) — Hans Zimmer

Yabancı dilde en iyi film: “Drive My Car” (Janus Films) — Japonya

En iyi senaryo (sinema): Kenneth Branagh — “Belfast” (Focus Features)

 En iyi orijinal şarkı (Sinema): “No Time to Die” from “No Time to Die” (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell

 En iyi animasyon: “Encanto” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

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Anahtar Kelimeler:
Altın Küre Ödülleri
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