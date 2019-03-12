Alplerde bir ilk: Zeplinle çıkıp kayarak indiler

Ekstrem sporlar tutkunu üç Avusturyalı, zeplinle çıktıkları Alplerin zirvesinden kayak ve snowboard yaparak indi.

Kayakçı Stefan Ager ve Andreas Gumpenberger ile snowboardcu Fabian Lentsch, Almanya'nın Friedrichshafen kentinden zepline binerek Avusturya Alplerinde 2 bin 333 metre yüksekliğindeki Kleiner Valkastiel zirvesine çıktılar.

Macera düşkünü Avusturyalılar buradan kayarak dağın eteklerine ulaştılar..Sporcular, dünyada ilk kez denenen bu girişimleri için iki yıl boyunca hazırlandılar.

Hava koşulları yüzünden zeplin gerekli yüksekliğe ulaşamadığı için ekibin geçen şubat ayında yaptığı test uçuşu başarısız olmuştu.