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Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro

Alman hükümetinin, Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’na yaptığı mali yardım başvurusunda sel felaketinin 29 milyar 200 milyon euroluk zarara neden olduğu açıklandı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 07:45
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro

Almanya’da ülkenin yakın tarihinin en büyük sel felaketi yaşandı. Binlerce ev ve iş yeri su altında kaldı, yerleşim alanları yok oldu.

Almanya'da temmuz ayında 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin maddi zararı ortaya çıktı.

Alman hükümetinin Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’na yaptığı yardım başvurusunda felaketin 29 milyar 200 milyon euroluk bir zarara neden olduğu bilgisi verildi. Ancak fonun bütçesi yaklaşık 1 milyar 300 milyon euro ve bunun da büyük bir kısmı harcandı.

AB dayanışma fonunda bütçe yok

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Almanya'nın yanı sıra selden etkilenen Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya da Dayanışma Fonu’na başvuruda bulundu.

Dayanışma Fonu, başvuruları değerlendirmeye aldı, ancak mevcut bütçeyle ne kadar yardım yapacağı belirsiz...

Avrupa Birliği'nin 2022 Bütçesinde özellikle afet durumunda yapılacak yardım miktarlarının artırılması çağrıları yapılıyor.

Selden etkilenen ülkeler başvurdu

Almanya'da 15 Temmuzdaki sel felaketi ülkenin batısı ve güneyinde etkili olmuştu.

Felaket, Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde büyük maddi hasara yol açmıştı.

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