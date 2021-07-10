banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
banner376
Flaş Haber
99'u yerel 126 vaka
Kapat

Almanya’da gri pasaport operasyonu

Türkiye'den etkinlik, spor faaliyeti, fuar gibi gerekçelerle 'Gri-Hizmet Pasaportu' verilip Almanya’ya gönderilen kişilerle ilgili operasyon yapıldı. Alman hükümeti, "Bu olay, Türkiye'den rüşvet ve yolsuzluk bağlantılı" açıklaması yaptı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:28
Almanya’da gri pasaport operasyonu

Hannover ve Hamburg’da kaçak çalıştığı belirlenen 15 kişi yakalandı. Bunların 7'sinin Türk ve gri pasaport taşıdığı belirtiliyor. Polis, bir yandan ocak ayından beri sınırlarda gri pasaport sahiplerinden ek belge isterken, diğer yandan Türkiye'den bu yolla insan kaçakçılığı yapan 32 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yukarı Pfalz Bölgesi'ndeki Weiden Savcılığı, “Türk makamları ile etkin çalışıyoruz. Soruşturmalar geçen yıldan beri yürütülüyor ve sadece bu bölgede Eylül ve Ekim 2020'de toplam 213 kişi bu yöntemle sınırdan yasa dışı geçirildi” açıklaması yaptı.

banner341
Savcılık burada 30 insan kaçakçısı Türkü soruşturuyor. Hannover Savcılığı da Ersin K. hakkında soruşturma yürütüyor. Ayrıca Güney Almanya'da da bir insan kaçakçısı hakkında soruşturma var. Her iki savcılık da, soruşturmanın pasaportların aynı zamanda yurt dışına çıkan Türk devlet memurlarına verilmesi nedeniyle güç yürüdüğünü ve ayrımda zorlandıklarını bildiriyor.

ALMAN HÜKÜMETİ: RÜŞVET, YOLSUZLUK

Alman hükümeti de konuyla ilgili Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un sorusuna cevap vererek, “İlgili kişiler, Almanya'ya vize istenmeyen bu pasaportla gelip sığınma başvurusunda bulunmaya çalışıyor. Bunun rüşvet ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu yönünde ciddi şüpheler var” açıklaması yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklar, ağaçları bile kökünden söktü
Aşırı sıcaklar, ağaçları bile kökünden söktü
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
Macaristan'da rekor sıcaklık
Macaristan'da rekor sıcaklık
Pfizer/Biontech, üçüncü doz covid-19 aşısı izni isteyecek
Pfizer/Biontech, üçüncü doz covid-19 aşısı izni isteyecek
Nisaf Bin Alya: “Ülkede sağlık sistemi çöktü“
Nisaf Bin Alya: “Ülkede sağlık sistemi çöktü“
Belçika meclisi, Çin'deki Uygur Türklerinin “soykırım riski“ altında bulunduğunu kabul etti
Belçika meclisi, Çin'deki Uygur Türklerinin “soykırım riski“ altında bulunduğunu kabul etti
ABD'deki covid-19 aşı uygulaması 280 bine yakın olası ölümü engelledi
ABD'deki covid-19 aşı uygulaması 280 bine yakın olası ölümü engelledi
İsveç'te uçak düştü
İsveç'te uçak düştü
Avrupa'da 4'üncü dalga alarmı
Avrupa'da 4'üncü dalga alarmı
47 düzensiz göçmen kurtarıldı
47 düzensiz göçmen kurtarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim