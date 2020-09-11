Almanya, Yunanistan’dan Refakatçisiz 100 İla 150 Sığınmacı Çocuğu Ülkeye Getirecek

Berlin, 11 Eylül 20 (TAK): Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söyledi.

Seehofer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Moria kampında çok acil bir durum yaşandığını belirtti. Burada insanlara yerinde yardım etmenin ve onlara barınma yerleri sağlamanın önem taşıdığını ifade eden Seehofer, bu konuda yakın koordinasyon içinde oldukları Yunanistan hükümetinin bir ihtiyaç listesini kendilerine ulaştırdığını aktardı. Seehofer, şu an bu listede yazılanları yardım kuruluşları vasıtasıyla ivedilikle yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Yunanistan'da ana karaya çıkarılan reşit olmayan refakatçisi olmayan 400 sığınmacı çocuğun kabul edilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Seehofer, bu çocukların büyük bölümünü, Almanya ve Fransa’nın alacağını aktardı.

Almanya’nın, refakatçisi olmayan 100 ila 150 sığınmacı çocuğu kabul edeceğini, Fransa’nın da aynı sayıda çocuğu alacağını anlatan Seehofer, görüşmeler devam ettiği için tam sayıyı şu an için söyleyemeyeceğini kaydetti. Seehofer, diğer çocukların, bu sürece katkı sağlayacak diğer 8 Avrupa ülkesine dağıtılacağını ifade etti.

Çocukların ay sonuna kadar ülkeye getirmenin hedeflendiğini dile getiren Seehofer, çocukları kabul edecek ülkeler arasında Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre ve Belçika'nın bulunduğuna, ancak Avusturya’nın bu ülkeler arasında yer almadığına dikkati çekti.

Almanya’nın geçmişte sığınmacılar konusunda büyük sorumluluk aldığını belirten Seehofer, ülkesinin 2015’ten beri 1,73 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini vurguladı.

Alman Bakan, göç sorununun, sadece uluslararası düzeyde ve Avrupa içinde iş birliğiyle çözülebileceğine işaret ederek AB Komisyonu'nun 30 Eylül’de ortak göç ve iltica politikasına ilişkin öneriler sunacağını anlattı.

Sadece Yunanistan’da değil, Malta, İtalya ve İspanya’da da sığınmacılarla ilgili sorunlar bulunduğunu kaydeden Seehofer, "Bu sorunun mümkün olduğunca hızlı çözülmesi lazım." ifadesini kullandı.

MORİA SIĞINMACI KAMPINDA İKİ GÜNDE ÜÇÜNCÜ YANGIN ÇIKMIŞTI

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında önceki gün çıkan yangınların ardından dün de kampın 3 farklı noktasından alevler yükselmişti.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

(AA/FG)