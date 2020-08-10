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Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı

Berlin, 10 Ağustos 20 : Almanya, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Yunanistan’ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:09
Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı
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Berlin, 10 Ağustos 20 : Almanya, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Yunanistan’ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz’in doğusuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şimdi orada yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

"En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." diyen Seibert, burada ihtilaflı deniz hukukuna ilişkin konuları da ele almalarını ve çözümlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

Seibert, Alman hükümetinin her iki tarafla temasta olduğunu aktararak Alman hükümetinin olabildiği yerde katkı sunmaya hazır olduğunu, ancak doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu savundu.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ettiklerini söyledi.

Burger, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın birçok kez uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Akdeniz’in doğusunda gerilimi azaltmaya dönük adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini belirterek, bu açıdan mevcut durumda sismik araştırmalar yapmanın yanlış bir sinyal olduğunu ileri sürdü.

Tek taraflı adımların çözüm konusunda ilerleme sağlayamayacağını iddia eden Burger, açık konuların taraflarca müzakere yoluyla açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu.

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajı yineliyor.

(AA/AK/FEZ)

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