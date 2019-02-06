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Almanya Savunma Harcamalarını Artırıyor

SAVUNMA HARCAMALARI GSYİH\'NİN YÜZDE 1,5 ÜZERİNE ÇIKARTILACAK

Almanya Savunma Harcamalarını Artırıyor

SAVUNMA HARCAMALARI GSYİH\'NİN YÜZDE 1,5 ÜZERİNE ÇIKARTILACAK

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:03
Almanya Savunma Harcamalarını Artırıyor

SAVUNMA HARCAMALARI GSYİH\'NİN YÜZDE 1,5 ÜZERİNE ÇIKARTILACAK

Berlin, 6 Şubat 19 : Almanya, 2024\'e kadar savunma için gayri safi yurt içi hasılanın (GHSY) yüzde 1,5\'inden fazlasını harcamayı planlıyor.

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, 2017’de GSYİH’nin yüzde 1,24’üne denk gelen savunma harcamalarını 2024’e kadar GSYİH’nın yüzde 1,5’inin üzerine çıkaracak.

Almanya, savunma harcamalarını orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için 43 milyar avrodan 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyordu.

Geçen yıl Almanya Savunma Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, bakanlık 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını istiyor. Bu yıl 43 milyar avro olarak planlanan harcamaların 2024\'e kadar 60 milyar avroya çıkarılması amaçlanıyor.

Söz konusu harcamaların 60 milyar avroya çıkmasıyla bu oran yüzde 1,5\'in fazlasına yükselmiş olacak.

TRUMP ALMANYA\'YI ELEŞTİRMİŞTİ

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2\'sini bulmasını esas alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya’yı hedef alarak, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2\'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5\'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD\'nin Avrupa\'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2\'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

(AA/AK/GÜL)

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