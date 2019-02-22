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Almanya\'nın Bütçe Fazlası 58 Milyar Avro Oldu

ALMAYA’DA FEDERAL DEVLET, EYALETLER VE BELEDİYELERİ KAPSAYAN BÜTÇE FAZLASI GEÇEN YIL 58 MİLYAR AVRO OLARAK GERÇEKLEŞTİ DOĞU VE BATI ALMANYA’NIN BİRLEŞTİĞİ 1990 YILINDAN SONRA BÜTÇE FAZLASINDA REKOR KIRILDI Berlin, 22 Şubat 19 : Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu.  Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı. Almanya Federal İstatistik...

Almanya\'nın Bütçe Fazlası 58 Milyar Avro Oldu

ALMAYA’DA FEDERAL DEVLET, EYALETLER VE BELEDİYELERİ KAPSAYAN BÜTÇE FAZLASI GEÇEN YIL 58 MİLYAR AVRO OLARAK GERÇEKLEŞTİ DOĞU VE BATI ALMANYA’NIN BİRLEŞTİĞİ 1990 YILINDAN SONRA BÜTÇE FAZLASINDA REKOR KIRILDI Berlin, 22 Şubat 19 : Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu.  Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı. Almanya Federal İstatistik...

22 Şubat 2019 Cuma 14:29
Almanya\'nın Bütçe Fazlası 58 Milyar Avro Oldu

ALMAYA’DA FEDERAL DEVLET, EYALETLER VE BELEDİYELERİ KAPSAYAN BÜTÇE FAZLASI GEÇEN YIL 58 MİLYAR AVRO OLARAK GERÇEKLEŞTİ

DOĞU VE BATI ALMANYA’NIN BİRLEŞTİĞİ 1990 YILINDAN SONRA BÜTÇE FAZLASINDA REKOR KIRILDI

Berlin, 22 Şubat 19 : Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu.  Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 58 milyar avro ile Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,7’sine denk geldi. 

Kamu gelirleri, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 1 trilyon 543 milyar 600 milyon avro, giderleri yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 485 milyar 500 milyon avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolayısıyla  Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı.

Geçen yıl en büyük fazlayı 17,9 milyar avro ile federal devlet elde ederken, ülkenin beş yıldır mali yılı borçlanmadan kapatması dikkati çekti. 

Bütçe fazlasının artmasında ekonomide büyümenin sürmesi ve istihdamın rekor düzeye çıkması önemli rol oynadı. Faizlerin düşük olması ve ülkenin borç stokunun küçülmüş olması da faize ödenen miktarın bir önceki yıla göre yüzde 8,5 azalmasına sebep oldu. 

Öte yandan, Almanya Finansal İstikrar Kurulu, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe fazlasının bu yıl azalacağını belirtmişti. Kurul, federal devleti, eyaletleri ve belediyeleri kapsayan kamu fazlasının bu yıl GSYH’nin yüzde 1'ine, 2022'de ise yüzde 0,5'ine düşeceğini kaydetmişti.

Ülkenin bütçe fazlası vermesine karşın havalimanı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi ve emeklilerin artan kira giderlerinden dolayı zorlanması da dikkati çekiyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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