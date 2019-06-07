banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
Khaled tutuklu kalacak
KHALED TUTUKLU KALACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

Almanya Merkez Bankası Büyüme Tahminlerini Düşürdü

BANKA, ALMANYA’NIN BU YIL İÇİN TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,6’DAN 0,6’YA VE 2020 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 1,6’DAN 1,2’YE DÜŞÜRDÜ

Almanya Merkez Bankası Büyüme Tahminlerini Düşürdü

BANKA, ALMANYA’NIN BU YIL İÇİN TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,6’DAN 0,6’YA VE 2020 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 1,6’DAN 1,2’YE DÜŞÜRDÜ

07 Haziran 2019 Cuma 10:32
Almanya Merkez Bankası Büyüme Tahminlerini Düşürdü

BANKA, ALMANYA’NIN BU YIL İÇİN TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,6’DAN 0,6’YA VE 2020 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 1,6’DAN 1,2’YE DÜŞÜRDÜ

Berlin, 7 Haziran : Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya düşürdü.

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin aralıkta paylaştığı 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde yaz döneminde güncelleme yaptı. 

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya ve 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan 1,2’ye düşürdü. 

2021 yılı için de yüzde 1,3 büyüme öngörüldü.

banner317
Banka, zayıf kalan küresel talebin Alman sanayisine ve ihracatına baskı oluşturmasını aşağı yönlü yüksek revizeye sebep olarak gösterdi.

Bankanın büyüme tahmini raporunda, Alman ekonomisinin açıkça “soğuma” döneminde bulunduğuna işaret edilerek, 2018'nin ortasından bu yana, sanayide ihracatın durgun seyretmesinden kaynaklanan zayıf bir ekonomik trendin devam ettiği belirtildi. 

Banka, GSYH büyümesinin bu yılın ikinci çeyreğinde küçük bir düşüş göstermesinin ardından, üçüncü çeyrekte bir miktar toparlanacağını öngördü.

Banka enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,4, gelecek yıl için de yüzde 1,8’den revize ederek yüzde 1,5 olarak açıkladı.

Küresel ticaret ihtilafları ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor

(AA/ÖZ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim