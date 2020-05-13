Almanya Haziran Ayı Ortasında Sınır Kapılarını Schengen Ülkelerine Açmayı Planlıyor

Berlin, 13 Mayıs 20 (TAK): Almanya cumartesi günü Danimarka ve Lüksemburg’a açılan sınır kapılarını yeniden açacak. Fransa, İsviçre ve Avusturya’yla sınır kapılarının açılması ise 16 Haziran’a ertelendi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Amacımız Haziran ortasından itibaren Avrupa’da seyahatlerin yeniden başlaması” dedi.

Alman Başbakan Angela Merkel de, kısıtlamaların çok hızlı kaldırılmaması gerektiğini ve koronavirüsün yeniden yayılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çok sayıda test uygulanan ülkede, koronavirüs vakalarının sayısı 173 binin üzerinde olmasına rağmen ölüm oranları diğer Avrupa ülkelerine göre düşük seviyede.

Ölüm seviyesi ve yeni vaka sayıları kontrol altına alınınca, bazı eyaletlerde okullar ve dükkanlar bu hafta başında açıldı.

Merkel, “Çok çabuk bir şekilde çok hızlı ilerlersek, kısa bir süre sonra arkamızda bıraktığımız sıkı önlemlere geri dönmek zorunda kalırsak, çok moral bozucu olur” dedi.

Merkel, Schengen ülkeleriyle aralarındaki sınırların 15 Haziran’da kaldırılmasını hedeflediklerini de açıkladı.

(BBC/FG)