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Almanya, Euro Kullanarak Refahını Artırdı

AVRUPA POLİTİKA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ\'NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, ALMANYA, EUROYA GEÇTİKTEN SONRA REFAHINI YAKLAŞIK 1,9 TRİLYON EURO ARTIRARAK BUNDAN EN FAZLA FAYDA SAĞLAYAN ÜLKE OLDU

Almanya, Euro Kullanarak Refahını Artırdı

AVRUPA POLİTİKA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ\'NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, ALMANYA, EUROYA GEÇTİKTEN SONRA REFAHINI YAKLAŞIK 1,9 TRİLYON EURO ARTIRARAK BUNDAN EN FAZLA FAYDA SAĞLAYAN ÜLKE OLDU

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
Almanya, Euro Kullanarak Refahını Artırdı

AVRUPA POLİTİKA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, ALMANYA, EUROYA GEÇTİKTEN SONRA REFAHINI YAKLAŞIK 1,9 TRİLYON EURO ARTIRARAK BUNDAN EN FAZLA FAYDA SAĞLAYAN ÜLKE OLDU

Berlin, 25 Şubat 19 : Avrupa'da 11 ülkeyle başlayıp 19 üyeye ulaşan tek para birimi Euroya geçişin 20. yılına girilirken, Almanya, Euroya geçtikten sonra refahını yaklaşık 1,9 trilyon Euro artırarak bundan en çok fayda sağlayan ülke oldu.

Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi'nin (CEP) yaptığı "Euronun 20 Yılı: Kazananlar ve Kaybedenler" başlıklı araştırması yayımlandı.

Araştırmaya göre, Almanya, Euroya geçtikten sonra vatandaşlarının refahını 1999-2017 döneminde 1 trilyon 893 milyar Euro artırarak bundan en fazla fayda sağlayan ülke oldu. Söz konusu rakam, Almanya'da kişi başına 23 bin 116 Euroya denk geldi.

İSPANYA, BELÇİKA, PORTEKİZ, FRANSA VE İTALYA'NIN REFAHINDA DÜŞÜŞ

Araştırmaya göre, Euroya geçtikten sonra Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Yunanistan refahını artırırken, İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında ise düşüş oldu.

Söz konusu refah artışı Hollanda'da kişi başı 21 bin Euro ve toplamda ise 346 milyar Euro, Yunanistan'da da kişi başı 190 Euro ve toplamda ise 2 milyar Euro olarak belirlendi.

İtalya ve Fransa, Euronun en fazla kaybeden ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Fransa’nın refahı 3 trilyon 591 milyar Euro ve İtalya'nın 4 trilyon 325 milyar Euro azaldı. Bu rakam, Fransa’da kişi başına 55 bin 996 Euroya denk gelirken, İtalya’da 73 bin 605 Euro oldu.

İspanya’nın refahında kişi başı 5 bin 31 Euro ve toplamda 224 milyar Euro, Belçika’da kişi başı 6 bin 370 Euro ve toplamda 69 milyar Euro, Portekiz’de de kişi başı 40 bin 604 Euro ve toplamda 424 milyar Euroluk kayıp yaşandı.

Euroyu, 28 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor.

(AA/AK/FEZ)

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