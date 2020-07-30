Almanya Ekonomisinde Tarihi Küçülme

Berlin, 30 Temmuz 20 (TAK): Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğü bildirildi.

Federal İstatistik Dairesi (Detatis) 2020 yılının ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınladı.

Destatis'in açıklamasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde, fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmışmış GSYH bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10,1 azaldı.

Bunun 1970 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de GSYH’nın bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,7 küçüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2020’nin ikinci çeyreğinde mal ve hizmetlerin hem ihracatının hem de ithalatının, ayrıca özel tüketim harcamalarının ve şirketlerin yatırımlarının büyük ölçüde gerilediği belirtildi.

Ekonomistler Kovid-19 vakalarının tekrar önemli ölçüde artmaması durumunda Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyor.

(AA/FG)