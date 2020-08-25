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Almanya Dışişlerı Bakanı Maas: "doğu Akdeniz\'de Tek Kıvılcım Felakete Yol Açabilir"

Atina, 25 Ağustos 20 (TAK): Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz\'deki gerilimde

25 Ağustos 2020 Salı 16:37
Almanya Dışişlerı Bakanı Maas:
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Atina, 25 Ağustos 20 (TAK): Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Maas, Ankara ziyareti öncesi geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan'ın "ateşle oynadığı" yorumunda bulunan Maas, "Tek bir kıvılcım bile felakete yol açabilir." ifadesini kullandı.

Maas, Atina'daki temaslarının ardından Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğine dikkati çekerek, "Türkiye, diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

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Söz konusu gerilimde Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın Atina yönetimiyle "dayanışma içinde olduğunu" dile getiren Maas, doğrudan diyalog kurmanın tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA HAZIRIZ"

Dendias ise "Türkiye ile diyaloğa hazırız ancak bu tehdit altında olmayacak." ifadesini kullanarak, "Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik haklarını, küstahlık ve tehdit olmadan savunacak." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Yunan mevkidaşı Denidas ile görüşmesinin öncesinde, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi ve ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

(AA/FG)

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